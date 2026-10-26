Morteros: Llevaron adelante nueva edición de la «Gran Matiné para Adultos Mayores»

La Municipalidad de Morteros llevó adelante este sábado 24 de octubre una nueva edición de la Gran Matiné para Adultos Mayores, con la participación de más de 120 personas que compartieron una jornada llena de alegría, música y baile.

La actividad fue organizada a través de la Dirección de Políticas Sociales y la Oficina del Adulto Mayor, con el objetivo de generar espacios de encuentro, fortalecer vínculos y promover el bienestar y la participación activa de los adultos mayores.

Desde el Municipio agradecieron especialmente al Club de Abuelos de Morteros por brindar sus instalaciones y hacer posible la realización de esta propuesta. También destacaron el acompañamiento de los comercios que colaboraron con regalos para agasajar a las mamás, en el marco de la celebración del Día de la Madre.

La tarde contó con la participación de los artistas José Bazán y Ulises Delfino, además de las presentaciones del taller de Zumba Simplemente Baile, del Centro Cultural de Morteros, dirigido por la profesora Yamila Dip, y de Los Nativos del Hogar, integrantes del taller de Folklore de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, que funciona en el Hogar de Día Adela Sartori bajo la dirección del profesor Walter Rodríguez.

Cada presentación aportó música, movimiento y emoción a una jornada que puso en valor la importancia de compartir, disfrutar y mantener vivas las tradiciones.

Estas iniciativas forman parte del trabajo que impulsa la Municipalidad de Morteros, acompañando la gestión del intendente Sebastián Demarchi, para que los adultos mayores de la ciudad y la región cuenten con espacios propios de participación, recreación e integración.