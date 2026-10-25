  • 25 octubre, 2026

Regionales

Entregan créditos a familias del Departamento San Justo: Brinkmann-Morteros- Porteña y La Francia

Oct 25, 2026

El Gobierno de la provincia de Córdoba entregará este *lunes 26 de octubre* créditos del programa Banco de la Gente.

El *Secretario de Gobierno Augusto Pastore encabeza los actos en Morteros, Brinkmann, Porteña y La Francia* del Departamento San Justo.

Agenda lunes 26 de octubre

-9:30 horas Morteros.

-11 horas Brinkmann.

-12:30 horas Porteña.

-14 horas La Francia.

El programa Banco de la Gente nació con el propósito de brindar oportunidades de crecimiento y desarrollo, mediante la entrega de créditos sin interés.

De esta manera, aquellas familias que no pueden acceder al sistema financiero formal encuentran aquí un apoyo concreto para cubrir necesidades personales o del grupo familiar, o bien para iniciar o potenciar su propio emprendimiento.