Entregan créditos a familias del Departamento San Justo: Brinkmann-Morteros- Porteña y La Francia

El Gobierno de la provincia de Córdoba entregará este *lunes 26 de octubre* créditos del programa Banco de la Gente.
El *Secretario de Gobierno Augusto Pastore encabeza los actos en Morteros, Brinkmann, Porteña y La Francia* del Departamento San Justo.
Agenda lunes 26 de octubre
-9:30 horas Morteros.
-11 horas Brinkmann.
-12:30 horas Porteña.
-14 horas La Francia.
El programa Banco de la Gente nació con el propósito de brindar oportunidades de crecimiento y desarrollo, mediante la entrega de créditos sin interés.
De esta manera, aquellas familias que no pueden acceder al sistema financiero formal encuentran aquí un apoyo concreto para cubrir necesidades personales o del grupo familiar, o bien para iniciar o potenciar su propio emprendimiento.