Inauguraron remodelaciones en Centro Educativo de Colonia Valtelina

La Provincia, a través del Ministerio de Educación, inauguró las obras de remodelación y refacción de una sala del Centro Educativo de Nivel Inicial (C.E.N.I.) Dr. Nicolás Avellaneda, ubicado en la localidad de Colonia Valtelina, departamento San Justo.

La intervención forma parte de las acciones destinadas a mejorar la infraestructura escolar y garantizar espacios educativos adecuados, seguros y de calidad en todo el territorio provincial.

El acto se desarrolló en la institución, ubicada en calle Sarmiento S/N, y contó con la participación del ministro de Educación, Horacio Ferreyra, autoridades locales, docentes, estudiantes y familias de la comunidad educativa.

Los trabajos comprendieron la remodelación integral de un aula de 37,30 metros cuadrados, con el objetivo de resolver problemas de filtraciones y mejorar las condiciones edilicias para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

La intervención incluyó la renovación de la cubierta del techo, mediante la colocación de una nueva estructura metálica y chapas, la incorporación de un cielorraso de PVC, trabajos de terminación y pintura, y la renovación completa de la instalación eléctrica, con nuevos conductores, llaves, cajas y tomacorrientes.

Las tareas fueron financiadas por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, en el marco del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP), una herramienta que permite articular esfuerzos con los gobiernos locales para dar respuestas concretas a las necesidades de los establecimientos educativos.

Durante la inauguración, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó la importancia de sostener la inversión en infraestructura escolar como una condición fundamental para fortalecer los aprendizajes.

“Cada obra que concretamos en una escuela es una inversión en el presente y en el futuro de nuestros estudiantes. Como nos señala permanentemente nuestro gobernador Martín Llaryora, la educación es una prioridad de nuestra gestión y por eso seguimos trabajando junto a los municipios y las comunidades educativas para que cada niña y cada niño pueda aprender en espacios dignos, seguros y adecuados, viva donde viva”, expresó Ferreyra.

Asimismo, el titular de la cartera educativa remarcó que estas intervenciones forman parte de una política provincial que reconoce a la infraestructura escolar como una dimensión esencial del derecho a la educación, acompañando las transformaciones pedagógicas que impulsa el Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027.

Por su parte, La jefa comunal de Colonia Valtelina, Maria Soledad Villa, destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial y la importancia de la obra para la comunidad: “Esta mejora es muy importante para nuestro jardín y para las familias de Colonia Valtelina. Cuando la Provincia y los gobiernos locales trabajamos juntos, logramos respuestas concretas que mejoran las condiciones en las que nuestros chicos aprenden y crecen”.

Claudia Contreras, directora del Jardín de Infantes Dr. Nicolás Avellaneda: “Para nuestra comunidad educativa, esta obra representa una enorme alegría. Contar con una sala renovada, segura y en mejores condiciones nos permite seguir ofreciendo a nuestros niños y niñas un espacio donde aprender, jugar y crecer. Agradecemos al Gobierno provincial y a todas las autoridades que hicieron posible esta mejora, que también es una muestra del compromiso con la educación inicial y con las familias de Colonia Valtelina”.

Gustavo Tevez, legislador provincial por el departamento San Justo: “Estas obras demuestran que el Gobierno de Córdoba, con la decisión política del gobernador Martín Llaryora, sigue apostando a la educación y al desarrollo de cada localidad del interior provincial. Trabajamos junto al ministro Horacio Ferreyra, los gobiernos locales y las comunidades educativas para que las mejoras lleguen a cada escuela, porque garantizar mejores condiciones para enseñar y aprender es también generar más oportunidades y construir un futuro con igualdad para todos los cordobeses”.

En el marco de la jornada, también se realizó la entrega de una bandera de ceremonia de la Provincia de Córdoba al C.E.N.I. Dr. Nicolás Avellaneda, un símbolo que representa la identidad provincial, la pertenencia y los valores compartidos por la comunidad educativa.

La incorporación de esta insignia fortalece las prácticas institucionales y los espacios de encuentro, celebración y construcción de ciudadanía desde los primeros años de la escolaridad.