  • 22 octubre, 2026

Regionales

Municipalidad de Morteros pone en marcha el programa “La Muni, Cerca”

Oct 21, 2026

La Municipalidad de Morteros pone en marcha el programa “La Muni, Cerca”, una iniciativa que busca acercar el municipio a cada vecino, facilitando el acceso a trámites, controles de salud y servicios esenciales en distintos puntos de la ciudad y la zona rural.

A través de esta propuesta, los vecinos podrán acceder de manera gratuita a diferentes prestaciones, sin necesidad de trasladarse hasta las dependencias municipales.

En el área de Salud, se realizarán controles de presión arterial y glucemia, vacunación de calendario y otros controles. Además, se brindará asistencia en trámites del Registro Civil y gestiones vinculadas a ANSES, como DNI, partidas y certificados de domicilio.

La propuesta también incluirá servicios de Educación y Desarrollo, con inscripciones a talleres y cursos de oficios, además de asesoramiento pedagógico y escolar.

El cronograma de atención será de 9:00 a 12:00 horas, en los siguientes lugares:

* Miércoles 21 de octubre: Colonia 10 de Julio.

* Jueves 22 de octubre: CPA Sur.

* Viernes 23 de octubre: Maunier Centro.

* Lunes 26 de octubre: CPA San Jorge.

* Martes 27 de octubre: Colonia Beiro.

* Miércoles 28 de octubre: Colonia Milessi.

“Queremos un municipio presente, que escuche y resuelva en el lugar donde vive la gente. Con La Muni, Cerca quitamos burocracia y acercamos derechos”, expresó el intendente Sebastián Demarchi.

Desde el municipio invitan a todos los vecinos a acercarse al punto de atención correspondiente, llevando su DNI y carnet de vacunación para facilitar el acceso a las prestaciones disponibles.

Municipalidad de Morteros. Más cerca, más presente.