La Municipalidad de Morteros pone en marcha el programa “La Muni, Cerca”, una iniciativa que busca acercar el municipio a cada vecino, facilitando el acceso a trámites, controles de salud y servicios esenciales en distintos puntos de la ciudad y la zona rural.

A través de esta propuesta, los vecinos podrán acceder de manera gratuita a diferentes prestaciones, sin necesidad de trasladarse hasta las dependencias municipales.

En el área de Salud, se realizarán controles de presión arterial y glucemia, vacunación de calendario y otros controles. Además, se brindará asistencia en trámites del Registro Civil y gestiones vinculadas a ANSES, como DNI, partidas y certificados de domicilio.

La propuesta también incluirá servicios de Educación y Desarrollo, con inscripciones a talleres y cursos de oficios, además de asesoramiento pedagógico y escolar.

El cronograma de atención será de 9:00 a 12:00 horas, en los siguientes lugares:

* Miércoles 21 de octubre: Colonia 10 de Julio.

* Jueves 22 de octubre: CPA Sur.

* Viernes 23 de octubre: Maunier Centro.

* Lunes 26 de octubre: CPA San Jorge.

* Martes 27 de octubre: Colonia Beiro.

* Miércoles 28 de octubre: Colonia Milessi.

“Queremos un municipio presente, que escuche y resuelva en el lugar donde vive la gente. Con La Muni, Cerca quitamos burocracia y acercamos derechos”, expresó el intendente Sebastián Demarchi.

Desde el municipio invitan a todos los vecinos a acercarse al punto de atención correspondiente, llevando su DNI y carnet de vacunación para facilitar el acceso a las prestaciones disponibles.

Municipalidad de Morteros. Más cerca, más presente.