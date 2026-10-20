Morteros presentó los dominios identificatorios para vehículos clásicos y antiguos

La Municipalidad de Morteros realizó el pasado sábado, en Casa Graciela Boero, la presentación oficial de los dominios identificatorios destinados a vehículos clásicos y antiguos de la ciudad, en un encuentro que contó con la presencia del intendente Sebastián Demarchi, la viceintendenta Cristina De Carli y el secretario de Deportes, Leandro Conti.

La iniciativa se enmarca en la Ordenanza N.º 3516, aprobada por el Concejo Deliberante, que establece la creación de un registro especial para vehículos de estas características y la entrega de una oblea o dominio representativo, como reconocimiento a su valor histórico y patrimonial.

Participaron de la presentación integrantes de la Agrupación de Autos Antiguos de Morteros, quienes destacaron la importancia de esta medida para reconocer y preservar el legado de los vehículos que forman parte de la historia de la ciudad.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la entrega del Dominio N.º 001, correspondiente a un emblemático Ford A Voiture de 1929. La distinción se realizó como homenaje póstumo a Juan Pussetto, uno de los grandes impulsores del movimiento de autos antiguos en Morteros. En representación de su familia, su hija Belén Pussetto recibió la placa de manos del intendente Sebastián Demarchi.

Durante el encuentro, el intendente Sebastián Demarchi también confirmó la creación del Museo del Automotor en el espacio recuperado de la Casa del “Banderillero”, ubicada en el sector del Lago Norte de la ciudad. El proyecto tiene prevista su puesta en marcha durante los primeros meses de 2027.

Este nuevo espacio permitirá fortalecer la preservación y difusión de la historia automotriz local, acompañando el trabajo de quienes mantienen viva la pasión por los vehículos clásicos y antiguos.

Con estas acciones, la Municipalidad de Morteros continúa impulsando iniciativas que ponen en valor el patrimonio histórico de la ciudad, reconocen a sus protagonistas y promueven espacios para preservar y compartir la identidad local.