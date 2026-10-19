Inauguraron en El Arañado tambo tecnológico educativo

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Educación y en articulación con la Municipalidad de El Arañado, inauguró un tambo tecnológico educativo en el I.P.E.A. N.° 225 Atahualpa Yupanqui, de esa localidad del departamento San Justo.

La institución cuenta con una trayectoria de 50 años, brinda educación secundaria técnica con orientación agropecuaria y tiene actualmente una matrícula de 226 estudiantes.

Un espacio para aprender con tecnología

El nuevo tambo fue concebido como un entorno de aprendizaje práctico y tecnológico destinado a fortalecer la formación de los estudiantes en sistemas de producción lechera. Se trata de una edificación independiente que cuenta con un tambo experimental y funcional, diseñado de acuerdo con las necesidades pedagógicas de la institución y organizado en áreas específicas para el trabajo con animales, el procesamiento primario y el acompañamiento técnico.

La obra, ejecutada en el marco del programa Habitar la Escuela, demandó una inversión total de $115.519.974,69 y comprende una superficie cubierta de 83,21 metros cuadrados. El edificio incluye un aula técnica, un aula mínima, sala de máquinas, depósito, sanitario y sala de leche, además de un corral abierto contiguo.

La concreción de este entorno educativo fue posible gracias a la articulación entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Municipalidad de El Arañado, la Cooperativa de Servicios Públicos de El Arañado (COSPEAL) y la empresa DeLaval, que aportó tecnología y equipamiento especializado.

El nuevo tambo permitirá que los estudiantes incorporen conocimientos y desarrollen habilidades vinculadas con los actuales sistemas de producción lechera tecnificada. De esta manera, podrán relacionar los contenidos que trabajan en el aula con prácticas concretas del sector productivo y conocer tecnologías aplicadas a la actividad.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó la importancia de vincular la formación escolar con el mundo productivo: “Esta obra permite que los estudiantes aprendan haciendo, incorporen tecnología y desarrollen capacidades vinculadas con la producción actual. Seguimos fortaleciendo la educación técnica y mejorando las condiciones de nuestras escuelas para ampliar las oportunidades de formación”.

Por su parte, el subdirector de Programas Descentralizados de Infraestructura Escolar, arquitecto Guillermo Asís Luciano, resaltó el trabajo conjunto que hizo posible el proyecto: “Este tambo es resultado del trabajo conjunto entre el Estado, la escuela y el sector productivo. Buscamos que los estudiantes se formen con herramientas y tecnologías vinculadas con la realidad productiva de su región”.

A su vez, el director de la institución, Ariel Guillermo Bianchini, valoró el impacto pedagógico del nuevo espacio: “Para la escuela, esta obra significa contar con un espacio didáctico y productivo donde los alumnos pueden realizar prácticas en condiciones reales y trabajar con tecnologías actuales aplicadas a la producción de leche bovina”.

De esta manera, el Gobierno provincial continúa fortaleciendo la infraestructura educativa y acompañando el desarrollo de las escuelas técnicas y agrotécnicas, con una política de federalización orientada a generar oportunidades de formación de calidad en las distintas comunidades de Córdoba.