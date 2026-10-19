Morteros presenta el ciclo de charlas “De la inquietud a la acción”

La Municipalidad de Morteros, a través de la Dirección de Políticas Ambientales, invita a la comunidad a participar de la presentación del ciclo de charlas “De la inquietud a la acción”, un espacio de encuentro pensado para informar sobre los servicios municipales, escuchar las opiniones de los vecinos e intercambiar ideas para seguir mejorando la ciudad.

La primera jornada se realizará el miércoles 21 de octubre, a las 20:30 horas, en Punto Digital, y abordará tres temáticas vinculadas al cuidado del ambiente y la convivencia urbana: gestión de residuos, mascotas y tenencia responsable, y arbolado urbano y restos verdes.

La propuesta busca generar un espacio de diálogo y participación ciudadana, donde los vecinos puedan plantear inquietudes, conocer las acciones que se llevan adelante desde el Municipio y compartir ideas para construir, entre todos, una ciudad más limpia, ordenada y comprometida con el ambiente.

Desde la Municipalidad se invita a los vecinos a sumarse a esta iniciativa, que promueve la participación activa y el compromiso colectivo para seguir mejorando Morteros.