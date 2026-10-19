Morteros celebra el Día de la Madre con una nueva edición de la Gran Matiné para Adultos Mayores

La Municipalidad de Morteros, a través de la Dirección de Políticas Sociales y la Oficina del Adulto Mayor, invita a las personas mayores de la ciudad y la región a participar de una nueva edición de la Gran Matiné para Adultos Mayores, una propuesta para celebrar el Día de la Madre con música, baile, diversión y encuentro.

La actividad se realizará el sábado 24 de octubre, de 16 a 18:30 horas, en el Club de Abuelos de Morteros, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, artistas invitados, baile y distintas propuestas recreativas, en un espacio pensado para compartir una tarde especial, fortalecer los vínculos y celebrar junto a amigos, familiares y vecinos.

Además, quienes participen podrán llevar su mate para acompañar la tarde y disfrutar de un momento de encuentro y camaradería.

La directora de Políticas Sociales, Karina Lingua, destacó la importancia de generar estos espacios de participación y expresó: “Celebrar el Día de la Madre es una oportunidad para homenajear a quienes, con su amor, dedicación y presencia, dejan huellas imborrables en nuestras vidas. Queremos que nuestros adultos mayores disfruten de una tarde especial, llena de alegría, música y encuentros compartidos, fortaleciendo los vínculos y creando nuevos recuerdos”.

Desde la Municipalidad de Morteros se continúa impulsando propuestas recreativas y de integración que promueven la participación, el bienestar y la vida en comunidad de las personas mayores, generando espacios donde puedan encontrarse, disfrutar y ser protagonistas.