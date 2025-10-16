Bancor y Cámara de Comercio firmaron convenio para impulsar ventas locales

El gobernador Martín Llaryora presidió la firma de un convenio entre Bancor y la Cámara de Comercio de Córdoba, para impulsar las ventas de los comercios locales y fomentar el consumo de las familias cordobesas.

Para ello, Bancor ofrecerá promociones a través de Tarjeta Cordobesa, con cuotas sin interés en locales adheridos, en una amplia gama de rubros y sectores comerciales, hasta el 31 de diciembre próximo.

La iniciativa busca incentivar el comercio y el consumo en un contexto económico recesivo que impacta en la actividad.

El acuerdo fue rubricado en el Centro Cívico del Bicentenario por el presidente de Bancor, Raul Paolasso; y el presidente de la Cámara de Comercio, Sebastián Parra.

La medida cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, a cargo de Pedro Dellarossa.

Los beneficios aplicarán en locales de indumentaria, calzado, ópticas, librería, perfumería, repuestos, decoración y bazar, que ofrecerán 3 y 6 cuotas sin interés.

También alcanzarán a electrodomésticos, productos informáticos, neumáticos y construcción (ferreterías, corralones, sanitarios y afines), con 3, 6 y 12 sin interés. Habrá además promociones en gimnasios, que otorgarán 3 cuotas sin interés.

Colaboración para reactivar el comercio

El principal motor del convenio radica en el interés mutuo de Bancor, la Cámara de Comercio y la Provincia en fomentar la economía local, logrando un doble propósito: ofrecer mayores oportunidades de financiamiento a las familias cordobesas y promover las ventas de los comercios locales que se encuentran adheridos a la entidad empresarial.

Al potenciar las ventas en estos establecimientos, se conseguirá reactivar las actividades de estos sectores económicos en la provincia de Córdoba.

Este esfuerzo se apoya en que la Tarjeta Cordobesa ya está consolidada como una herramienta clave para acompañar el consumo y promover el desarrollo económico regional.