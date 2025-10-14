Gobierno de Córdoba deposita bono de 100 mil pesos, a Jubilados Provinciales

La Provincia informa que este miércoles 15 de octubre los jubilados provinciales, cuyos haberes del mes de julio no superan el $1.300.00, tendrán depositado el bono de $100.000.

Este bono complementario y no contributivo es un refuerzo que se financia con recursos propios, obtenidos a partir del reclamo que la Provincia llevó adelante ante la Corte Suprema para recuperar fondos previsionales y se mantendrá mientras Nación siga enviando esos recursos que por ley le corresponden a Córdoba.

Con esta medida, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de mejorar el ingreso de los beneficiarios que menos ganan, consolidando a Córdoba entre las provincias con haberes mínimos más altos del país.