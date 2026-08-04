Banda Municipal “Roberto Mansilla” y Banda Juvenil representaron a Morteros en el 5º Encuentro de Josefina

El pasado domingo 2 de agosto la Banda Juvenil Municipal y la Banda Municipal “Roberto Mansilla” participaron del 5.º Encuentro de Bandas realizado en la localidad de Josefina, una propuesta que reunió a destacadas agrupaciones musicales de la región y convocó a un importante marco de público.

Del encuentro participaron las bandas de música de Brinkmann, San Vicente, la Banda Juvenil Municipal de Morteros, la Banda Municipal “Roberto Mansilla” de Morteros y la Banda Juvenil de Josefina, en una jornada que puso en valor el talento, el trabajo colectivo y el intercambio cultural entre las distintas localidades.

La apertura del evento estuvo a cargo de la Banda Juvenil Municipal de Morteros, que brindó una destacada presentación dando inicio a una tarde cargada de música y emoción.

El cierre de la jornada fue protagonizado por la Banda Municipal “Roberto Mansilla”, que ofreció un concierto de aproximadamente una hora de duración, interpretando un amplio y variado repertorio que fue acompañado y reconocido por el público presente.

Durante el encuentro, la Banda Municipal “Roberto Mansilla” recibió un reconocimiento especial por ser la única agrupación que ha participado de manera ininterrumpida en las cinco ediciones de este importante evento, reafirmando su compromiso con la cultura, la música y la integración regional.

La participación de ambas bandas refleja el trabajo sostenido que la Municipalidad de Morteros impulsa para fortalecer la formación artística y generar espacios de intercambio cultural, promoviendo el desarrollo de jóvenes músicos y consolidando a la ciudad como referente en el ámbito musical de la región.

Este tipo de iniciativas continúan fortaleciendo los vínculos entre las comunidades, fomentando el encuentro a través de la música y poniendo en valor el aporte de las instituciones culturales al desarrollo de la identidad regional.