Basquet Asociativo: Ganaron Centro Social, Sp. Suardi y Unión San Gmo. Completan el martes 18

En un partido descomunal de Facu Costamagna con 49 puntos el rojinegro ganó 92-75 a El Ceibo de San Francisco en un partidazo.
Francisco Bergesio con 16 puntos y Nicolás Antonielli con 13 acompañaron a Costamagna en el goleo.
Un partido inteligente de Centro ante un rival joven y muy intenso.
En este partido el rojinegro no contó con Alexis Chialvo por lesión.
Segunda victoria en tres partidos jugados para Centro que en la próxima vuelve a ser local, en este caso recibiendo a Tiro Federal.
GANO SP. SUARDI
Por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Morterense de Basquet, Sp. Suardi recibio a Porteña Asociación en u-17 y primera.
En ambas categorías fueron triunfos Suardenses.
En u-17 por 90-49; y en primera, 96-76 siendo Nahuel Fino el mejor anotador del equipo con 17 puntos.
Resultados
Sp. Suardi 96- Porteña 76
Centro Social 92- El Ceibo 75
Libertad (S) 61- Unión San Gmo 74
Completan el martes
San Isidro – El Tala
San Jorge – Nueve de Morteros
Tiro Federal- Devoto
Posiciones
Sp. Suardi 6– Centro Social 5– San Isidro- Devoto- Tiro Federal- Unión San Gmo 4– El Tala- Nueve de Morteros- Libertad (S) -Porteña – El Ceibo 3– San Jorge 2.