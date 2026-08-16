Basquet Asociativo: Ganaron Centro Social, Sp. Suardi y Unión San Gmo. Completan el martes 18

En un partido descomunal de Facu Costamagna con 49 puntos el rojinegro ganó 92-75 a El Ceibo de San Francisco en un partidazo.

Francisco Bergesio con 16 puntos y Nicolás Antonielli con 13 acompañaron a Costamagna en el goleo.

Un partido inteligente de Centro ante un rival joven y muy intenso.

En este partido el rojinegro no contó con Alexis Chialvo por lesión.

Segunda victoria en tres partidos jugados para Centro que en la próxima vuelve a ser local, en este caso recibiendo a Tiro Federal.

GANO SP. SUARDI

Por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Morterense de Basquet, Sp. Suardi recibio a Porteña Asociación en u-17 y primera.

En ambas categorías fueron triunfos Suardenses.

En u-17 por 90-49; y en primera, 96-76 siendo Nahuel Fino el mejor anotador del equipo con 17 puntos.

Resultados

Sp. Suardi 96- Porteña 76

Centro Social 92- El Ceibo 75

Libertad (S) 61- Unión San Gmo 74



Completan el martes

San Isidro – El Tala

San Jorge – Nueve de Morteros

Tiro Federal- Devoto





Posiciones

Sp. Suardi 6– Centro Social 5– San Isidro- Devoto- Tiro Federal- Unión San Gmo 4– El Tala- Nueve de Morteros- Libertad (S) -Porteña – El Ceibo 3– San Jorge 2.