Fútbol Infantil: San Jorge «Campeón del Clausura»

Las inferiores del Club San Jorge se consagraron campeonas de la Copa de Oro del Torneo Clausura de la Liga Regional San Francisco.
Este sábado, las categorías santas recibieron a 9 de Morteros y cerraron una gran jornada con grandes actuaciones.
Resultados:
Promocional: San Jorge 3-0 9 de Morteros
Goles: Alex Galetto (2) y Renzo Herrera.
Pre Infantil: San Jorge 4-1 9 de Morteros
Goles: Tomás Almada (3) y Bautista Martínez.
Infantil: San Jorge 1-0 9 de Morteros
Gol: Santino Maidana.
Prejuvenil: San Jorge 1-1 9 de Morteros
Gol: Alejo Ríos.
En la definición por penales, fue victoria de San Jorge por 5-4.
Juvenil: San Jorge 0-2 9 de Morteros.
Con estos resultados, los chicos van por un nuevo desafío: la Finalísima.
El próximo sábado, San Jorge volverá a enfrentarse con 9 de Morteros, campeón del Torneo Apertura, para definir al gran campeón de la Liga.
¡Felicitaciones a todos los chicos, cuerpos técnicos y familias que acompañan este gran presente de las inferiores!