Basquet Asociativo: Se completó parcialmente la 10° Fecha del «Clausura»

San Jorge visitó a Tiro Federal por la décima fecha del Torneo Clausura de la Asociación Morterense de Básquet, y cayó por 111 a 71.

Los principales anotadores en el equipo Brinkmanense fueron Mateo Ternavasio, con 15 puntos; Oscar Cabrera, con 14; y Maximiliano Ferraresi y Franco Scarafia, con 10 unidades cada uno.

Categoría Juvenil

En la previa del partido de Primera, también fue triunfo de Tiro Federal por 90 a 74, en tiempo suplementario.

Benjamín Possetto el máximo anotador con 15 puntos.

Próxima fecha

Por la próxima jornada del torneo, San Jorge volverá a jugar en el Polideportivo Santo, donde recibirá a San Isidro de San Francisco.

Resultados

Centro Social 74- Nueve de Morteros 93



Sp. Suardi 98- Libertad (S) 80

Devoto 65- El Tala 72

Tiro Federal 111- San Jorge 71



Lunes 5: El Ceibo – Porteña

Posiciones

Sp. Suardi 20– El Tala 17– Tiro Federal 15- San Isidro 14- Nueve de Morteros 14– Unión San Gmo 13- Centro Social 13- Devoto 13- Libertad 13– Porteña 12– El Ceibo 11– San Jorge 10.