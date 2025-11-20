Basquet Asociativo: Sp. Suardi espera en la final. El viernes juegan Unión vs. Tiro Federal

Una de las llaves semifinales del Torneo Asociativo de Basquet, ya esta definida. Sp. Suardi barrió la serie ante su clásico rival Nueve de Julio de Morteros.

Al final del último cuarto terminaron igualados en 77 puntos. En el suplementario, y en un cierre apasionante, Sportivo lo ganó 93-90.

En el primer juego, el “Rojiblanco” había ganado en Morteros por 80-68.

Goleadores: Braida 19- Fino 18- Pinetti 17. Por Nueve Fillol marcó 29 puntos.

En tanto la segunda llave, la protagonizan Unión de San Guillermo y Tiro Federal de Morteros; los Sanguillerminos están arriba 1-0.