  • 20 noviembre, 2025

Deportes

Fútbol: Cultural de La Francia y Huracán de Las Varillas definen el «Clasificatorio»

Nov 20, 2025

En la cancha de Nueve de Morteros, se jugó el partido para definir el segundo finalista del Torneo «Clasificatorio» de la Liga Regional de Fútbol San Francisco.

Juniors de Suardi y Cultural de Las Varilllas no se sacaron ventajas, e igualaron 0 a 0. Por penales el Cultural derrotó a Juniors 5-3.

Huracán (LV) 0-0 Belgrano (Río 1°) // Desde el punto del penal se impuso Huracán 5 a 4

Juniors 0-0 La Francia // La Francia ganó desde el punto del penal, 5 a 3

Final: Domingo 17 horas, se disputa el primer partido, La Francia – Huracán.

El partido de vuelta se disputará en Las Varillas