El Tenis Internacional pasó por Córdoba

El Córdoba Lawn Tenis Club fue escenario de una nueva edición de la Billie Jean King Cup, un torneo que volvió a instalar a Córdoba en el calendario deportivo global. Jugadoras, cuerpos técnicos, público y autoridades coincidieron en un punto: la Provincia ratificó, una vez más, su capacidad para recibir eventos internacionales de gran envergadura.

Con esta edición de la Billie Jean King Cup, Córdoba reafirma su política de posicionarse como epicentro deportivo del país. La Provincia sostiene una agenda anual cargada de competencias internacionales en múltiples disciplinas, un modelo que impulsa el turismo, dinamiza la economía regional y proyecta la imagen cordobesa hacia el mundo.

El paso de la Billie Jean King Cup no solo dejó un saldo deportivo positivo, sino que volvió a confirmar algo más profundo: Córdoba está preparada y comprometida con seguir siendo un faro organizativo para los grandes eventos de toda índole.

En paralelo, la Provincia volvió a superar las expectativas en materia organizativa. La articulación entre el Gobierno de Córdoba, la Asociación Argentina de Tenis y la Federación Cordobesa consolidó un dispositivo operativo eficiente, capaz de recibir eventos de este calibre sin improvisaciones y con una mirada estratégica de largo plazo.

Un vínculo histórico entre Córdoba y la Billie Jean King Cup

El certamen marcó también un reencuentro con una historia reciente. En 2021, Córdoba había sido sede del cruce ante Kazajistán, una serie que devolvió al público local la emoción del tenis femenino después de 14 años. Ese antecedente fortaleció la confianza de las

En lo estrictamente deportivo, Argentina tuvo un inicio sólido en la Billie Jean King Cup al vencer a Eslovaquia en la primera jornada, apoyada por un fuerte marco de público y un equipo consolidado. Frente a Suiza, Julia Riera volvió a dar ventaja, pero las europeas empataron y terminaron quedándose con la serie en el dobles, avanzando a los Qualifiers 2026.

El rendimiento argentino dejó señales alentadoras: crecimiento de la base juvenil, nuevas figuras en proyección y una identidad renovada. El próximo desafío será la Zona Americana I en 2026, camino a futuros play-offs.

federaciones y organismos internacionales en la provincia, que volvió a demostrar solidez organizativa, articulación institucional y un nivel de respuesta acorde a los estándares globales.