Juegos Binacionales en Chile: 166 atletas cordobeses lograron 54 medallas

La delegación cordobesa finalizó su actuación en la XXVI edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina “Cristo Redentor”, un certamen que desde 1998 impulsa el vínculo deportivo, cultural y social entre Argentina y Chile, y que se ha consolidado como la competencia juvenil más importante de la región.

Durante siete días, más de 1.500 deportistas de ambas naciones compitieron en distintas sedes de la región chilena del Maule, en una edición marcada por su alto nivel organizativo, la renovación de infraestructura y un nuevo impulso a la integración binacional.

En ese marco, Córdoba presentó una delegación de 166 atletas provenientes de toda la provincia, que lograron 54 medallas (20 de oro, 16 de plata y 18 de bronce) y alcanzaron el segundo puesto en el medallero general, detrás de la región Metropolitana.

El director de Deporte Social y Comunitario de la Agencia Córdoba Deportes, Federico Laje, destacó el valor deportivo e institucional de la participación provincial: “Vivimos unos días hermosos, llenos de deporte, respeto y camaradería. Nuestros jóvenes compitieron al máximo y representaron a Córdoba con compromiso y una enorme pasión”.



El funcionario agregó: “Estos Juegos consolidan el camino de desarrollo que venimos construyendo junto a cada institución deportiva, con políticas que fortalecen las bases y abren oportunidades reales para miles de jóvenes”.

La participación en los Juegos vuelve a posicionar a Córdoba dentro de un circuito sudamericano clave para el crecimiento del deporte juvenil. Las delegaciones de las regiones chilenas de Metropolitana, Maule, O’Higgins y Valparaíso, junto a las provincias argentinas de Córdoba, Mendoza, San Luis y San Juan, protagonizaron una edición que dejó como saldo un fuerte intercambio cultural, social y deportivo.

Los Juegos Binacionales son una plataforma de proyección que permite a los atletas juveniles competir en escenarios de nivel internacional y vivir su primera experiencia en un evento multideportivo fuera del país. Para Córdoba, esta edición significó consolidar la presencia internacional de sus jóvenes, profundizar políticas públicas enfocadas en el desarrollo y reafirmar su rol protagónico en el eje de integración Argentina–Chile.

La llama encendida: destino Mendoza 2026

La ceremonia de clausura en el Estadio Bicentenario “Iván Azócar Bernales” incluyó el traspaso de la llama deportiva hacia Mendoza, sede de los Juegos Binacionales 2026. Córdoba ya proyecta su próxima participación, con el objetivo de seguir fortaleciendo el trabajo formativo, ampliar oportunidades y sostener su crecimiento en el alto rendimiento juvenil.