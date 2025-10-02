Basquet Asociativo: Triunfos de Unión y Centro en el cierre de la fecha 10

En el cierre de la fecha 10, del Asociativo de Basquet de la Morterense, Centro Social obtuvo una importante victoria sobre Sp. Suardi.
La victoria del Brinkmanense fue por 89-76
En tanto Unión de San Guillermo le ganó a Tiro Federal 79 a 69, y de esta manera tres equipos comparten la primera colocación
Resultados
Unión de San Guillermo 79- Tiro Federal 69
Sp. Suardi 76- Centro Social 89
Nueve de Morteros 78- Libertad VT 58
San Jorge 78- Porteña 76
Posiciones
Nueve de Morteros 18- Unión San Guillermo 18- Tiro Federal 18- Porteña 15- Sp. Suardi 15- San Jorge 13- Centro Social 13- Libertad VT 10