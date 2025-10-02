Meritoria actuación del Bikers Pablo Maldonado en Esperanza

Se corrió el pasado domingo, la 20° edición del Desafío Salado Las Piedras en Esperanza, provincia de Santa Fe.
En esta edición hubo cerca de 340 participantes, que debieron recorrer 68kms.
La prueba masculina fue para el local Jorge Mathieu con un tiempo de 2h 10m 17s, escoltado por el Brinkmanense Pablo Maldonado.
En damas se impuso la rafaelina Luisina Simondi con 2h 43m 04s
POR CATEGORIAS
VARONES
-Elite: 1) Jorge Mathieu de Esperanza, 2) Pablo Maldonado de Brinkmann, 13) Nahuel Toloza de Morteros.
-Sub 23: 1) Marcos Alvarez de Reconquista
-Juveniles: 1) Matías Hessel de Esperanza
-Cadetes Menores: 1) Tomás Amherdt de Esperanza
-Master A1: 1) Gabriel Durando de Rafaela
-Master A2: 1) Raúl Villalba de Santa Fe, 5) José Luis Pícoli de Freyre, 15) Franco Dalmazzo de Freyre.
-Master B1: 1) Gabriel Carena de Santa Fe
-Master B2: 1) Daniel Bertero de Sunchales, 14) Pablo Imwinkelrield de Morteros, 16) Alberto Sayavedra de Freyre, 22) Cristian Ritiner de Freyre
-Master C1: 1) Antonio Sosa de Esperanza, 41) Héctor Carranza de Freyre, 46) Fernando Paulino de Altos de Chipión
-Master C2: 1) Silvio Pierucci de Venado Tuerto
-Master D1: 1) Miguel Menconi de Pilar (Bs As)
-Master D2: 1) Raúl Paschiero de San Francisco
DAMAS
-Elite: 1) Luisina Simondi de Rafaela.
-Master A: 1) Valeria Bianco de San Francisco, 6) Valeria Huanco de Freyre, 7) Jésica Badano de Freyre, 8) Rita Mercado de Brinkmann, 11) María Soledad Farías de Brinkmann
-Master B: 1) Vanina Ferreyra de Aldao, 13) Marta Mayer de Brinkmann, 16) Graciela Echavarria de Freyre, 17) Carina Sufia de Freyre
-Master C: 1) Mirka Cozzi de Timbúes