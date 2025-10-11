Basquet Asociativo: Victoria de Tiro Federal y punta del «Clausura»

Por la 12° fecha del Torneo Clausura del Basquet Asociativo, Tiro Federal de Morteros venció con autoridad a Centro Social de Brinkmann, en el estadio “Vide Tealdi”, y continúa liderando el certamen. Fue por 91-62.
Parciales: 21-15 / 27-17 / 16-16 / 27-14
Goleador: Emanuel Beltrán 22 puntos.
En Centro, el máximo anotador Facundo Costamagna con 13 puntos.
Fecha 12
Lunes – 21:30 hs: Sportivo Suardi – 9 de Julio (Morteros)
Martes – 21:30 hs: Unión (SG) – Porteña Asociación
Posiciones
Tiro Federal 22- 9 de Julio (Morteros) 20- Unión (SG) 20- Porteña 17- Sp. Suardi 16-San Jorge 16- Centro Social 15- Libertad 12.