Liga Provincial de Basquet: Centro recibe a Central Argentino de Río IV y resto de la agenda

Por la Liga Provincial B de Mayores de Basquet, comienzan los playoff de cuartos de final:

El rojinegro, mejor clasificado en la fase regular, se enfrenta al Club Central Argentino de Río Cuarto (3° en el grupo A). El primer juego será este domingo desde las 19 horas en Brinkmann. El segundo, el viernes 17 en Río Cuarto.

En básquet femenino, Centro recibe este viernes en U17 y primera a Libertad de Villa Trinidad. Los partidos se juegan desde las 12:30 horas.

El lunes, Las Lobas de primera vuelven a jugar, recibiendo a San Isidro de San Francisco desde las 20 horas.

NEWCOM

Ave Fénix de Centro Social viaja el domingo a Paraná, Entre Ríos, para participar de una nueva fecha de la “Liga del Paraná”.

PADEL

Comienza la novena y última fecha del Circuito Apc.

El torneo de caballeros que será para las categorías impares (Séptima, Quinta y “Suma 6), tendrá sede central en el club Tiro Federal de Morteros.

En damas, serán protagonistas las categorías pares (Octava y Sexta), con sede central en el club Cultural La Paquita y nuestras canchas como subsede.

Mucha representación rojinegra tanto en damas como en caballeros, que desde el día miércoles ya comenzaron con la actividad.

KARATE

El Dojo Carlos Franco de Centro Social vuelve a la competencia oficial.

El domingo los karatekas rojinegros estarán presentes en el club Porteña Asociación para participar del Torneo Interestilos.

HOCKEY

Centro es local este viernes del gran encuentro de infantiles.

Será en la Ciudad Deportiva del Club, comenzando a las 10 horas.

En este marco, a las 15 horas, el equipo de primera juega un amistoso contra el Club San Jorge de Morteros.

BAILE

Centro Dance participa este domingo de un encuentro en la ciudad de Morteros.

FÚTBOL

En futbol infantil, comienza el Torneo Clasificatorio de la Liga Regional San Francisco y los chicos de Centro visitan este sábado a Atlético Miramar.

Además del rival de este sábado, el rojinegro comparte zona con Colonia Marina y 8 de Diciembre de Villa Concepción del Tío.

Por otra parte, las categorías 2014, 2016 y 2017 participan desde este jueves del torneo organizado por el Club Unión de Sunchales.

En futbol mayor, continúa el Torneo Absoluto y luego del gran debut, Centro visita este domingo a Atlético Miramar desde las 15 y 17 horas en reserva y primera división.

BÁSQUET

Por la fecha 12 del Clausura, Centro visita este jueves en U17 y primera división a Tiro Federal de Morteros.

Por su parte, las categorías formativas U13, U15 y U21 también juegan ante Tiro, pero en condición de local el día sábado, comenzando desde las 12:30. Previamente, este jueves desde las 19 horas será el turno de los peques del Mini Basquet en el poli de Centro.