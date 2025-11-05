Basquet: Brinkmanenses de Selección a los Juegos Binacionales

Las jugadoras de Centro Social Emilia Cesana, Alma Barbero y Lourdes Castro Ibarra fueron seleccionadas por la Federación de Córdoba para integrar el equipo U17 de la provincia en los Juegos Binacionales 2025.

Este certamen internacional se jugará del 9 al 15 de noviembre en la región de Maule, Chile.

La selección de Córdoba integra el Grupo A junto a Maule, O’Higgins y San Luis.

El debut será el lunes 10 ante O’Higgins. El martes 11 las chicas enfrentarán a Maule y cerrarán la fase de grupos el miércoles 12 vs San Luis.

¡Éxitos a nuestras representantes en este importante evento deportivo!