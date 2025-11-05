Atletismo AB de Club Bertossi en Maratón Grand Prix de Altos de Chipión

El pasado domingo 2 de noviembre, once integrantes del grupo de atletismo A.B. de Club Bertossi participaron de la séptima fecha de la Maratón Gran Prix San Justo en la localidad de Altos de Chipión.

Se compitió en las distancias 3k, 5k y 10k obteniendo los siguientes resultados:

En la distancia 3k compitieron Soledad Contreras, Julia Acosta y Vanesa Castelli.

En la distancia 5K:

Marcos Ramallo 2° puesto general

Cristian Ledesma 10° puesto general

Antonela Vercelli 5° puesto general

Aldana Vercelli 6° puesto general

Florencia Naretto 9° puesto general

María Laura Espinosa 10° puesto general

Verónica Tosolini, Brisa Dalmasso y Claudia Pérez fueron finisher.

En la distancia 10K:

Adriana Contreras 7° puesto general y 1° puesto en su categoría;

María Eugenia Naretto 9° puesto general y 1° puesto en su categoría.

El atleta Emanuel Ibarra participo de la Maratón de Pista San Justo en la ciudad de Las Varillas. En la prueba de los 1200 metros llanos obtuvo el 1° puesto en la categoría U20.

El corredor Javier Gaido viajo a la ciudad serrana de La Falda a competir de la carrera vuelta al Hotel Eden en la modalidad calle y montañas en la distancia 21k. Finalizo la carrera en el 3° puesto de su categoría.