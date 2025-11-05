Patín de Bertossi en última fecha del Provincial de la Federación Cordobesa

Desde el viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre en la ciudad de Rio Segundo, se realizó la tercera y última fecha del provincial de la Federación Cordobesa de Patín.

Tres alumnos de la Escuela de Patín Pasión Sobre Ruedas nivel competitivo, obtuvieron los siguientes resultados finales:

Matheo Martínez categoría C2, 1° puesto provincial y campeón anual.

Ángeles Utrera categoría C4, 3° puesto provincial y campeona anual.

Lourdes Rioja categoría C4, 7° puesto provincial.

NEWCOM:

El sábado 1 de noviembre dos equipos categoría +50 de Newcon “Los Miralejos” del club, participaron del primer encuentro recreativo organizado por la Escuela Municipal de Newcom de Morteros.

Se llevó a cabo en el Parque Central Mario Amabili.

BOCHAS:

El domingo 2 de noviembre una pareja de primera categoría conformada por Luis Acosta y Adrián Bustamante, una pareja de segunda categoría conformada por Roque Ibáñez y Fernando Utrera, dos parejas de tercera categoría conformadas por Gregoria Sálica y Gael Sálica, Julio Ibáñez y Elías Muñoz participaron del campeonato organizado por el Club Argentino de Ramona.

Una pareja a cuatro puntos conformada por Gabriel Dalmasso y Daniel Giordano y una pareja a dos puntos conformada por Oscar Palacios y Carlos Vanetti, participaron del campeonato organizado por el Club Atlético La Esmeralda de dicha localidad santafesina.