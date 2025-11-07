Basquet: Centro se quedó afuera del «Clausura» Tiro Federal es semifinalista

Final del Clausura para Centro Social, que cayó en casa ante Tiro Federal de Morteros 106-57; cerrando de esta manera la serie de cuartos de final del Torneo «Clausura» de la Morterense de Basquet.

Un partido donde la visita fue superior desde los primeros minutos y Centro nunca logró entrar en juego.

Federico Jacob con 13 puntos fue el máximo anotador del equipo.

Ahora, el rojinegro se enfoca directamente en la final de la Liga Provincial B que comienza este domingo en el poli desde las 20:30 horas.