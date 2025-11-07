Fútbol Regional: San Jorge es 1 de su zona

Victoria de Club San Jorge, 3-1 en San Francisco ante La Milka, por la última fecha del torneo campeonato (absoluto).

Con este resultado se quedó con el primer lugar del grupo pensando en los octavos de final.

Los goleadores de la noche fueron: Jonas Yovanovich a los 10’ y Samuel Allende a los 40’ del primer tiempo. En la comienzo de la segunda mitad cierra el marcador Enzo Suárez.

En reserva fue derrota en un partidazo 5-4 previo al partido de primera. Goles de Leonel Velez x 2, Guillermo Ludueña y Benjamin Martini.