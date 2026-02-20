Basquet Centro: más amistosos de pretemporada

En la noche del jueves, el basquet rojinegro jugó su segundo amistoso de pretemporada, recibiendo en el polideportivo a Unión de San Gullermo.

En primera división, fue victoria de Centro 64 a 49 en un partido intenso y positivo para el rojinegro. Máximo Blangini, uno de los refuerzos del equipo, fue el goleador del encuentro con 17 puntos.

Previo al partido de primera jugaron también los chicos de categoría U15, continuando con la preparación de cara al torneo oficial que comienza el próximo 6 de marzo.

Recordamos que la pasada semana, Centro había visitado a Porteña en su primer amistoso, en categorías U13, U17, U21 y primera (victoria local 79-76).

El próximo miércoles 25, el equipo de Lucato le devolverá la visita a Unión y el día posterior será local de Porteña, cerrando de esta manera la serie de amistosos de pretemporada.