Se cerró la temporada de la «Agrupación Ansenuza» de Natación

En la localidad de La Paquita, se cerró la temporada de la «Agrupación Ansenuza», con la entrega de premios, donde fueron reconocidos todos los clubes y equipos que participaron del Torneo 2026.

Por el Club Atlético y Cultural San Jorge fueron distinguidos:

Gino Anguino

Enrique Ruiz

Andrés Ávila

Ángeles Vaca

Natalia Espil

Todos ellos se consagraron como los más ganadores de sus respectivas categorías a lo largo de una nueva edición del Torneo Zonal.

Además, se destacó al nadador de cada club por su crecimiento, perseverancia y constancia, representando los valores de la institución y de la natación.

En esta oportunidad, el reconocimiento fue para León Ternavasio.

La noche culminó con la premiación por equipos, donde el club recibió el Cuarto Puesto en la sumatoria general por clubes, cerrando así una gran temporada.