Basquet: Con un triple «sobre la chicharra», Tiro Federal se quedó con el partido de cierre de la fecha

Se completó la fecha 8 (primera de la segunda rueda) del Asociativo de Basquet. En un cierre apasionante, Tiro Federal se quedó con el juego ante San Jorge por 84-83.
Una vez más, Agustín Busso fue el goleador del partido con 29 puntos. En San Jorge, Juan J. Borré marcó 20.
Resultados
San Jorge 83- Tiro Federal 84
Sp. Suardi 86- Unión San Gmo 91
Porteña 86- Libertad VT 78
Nueve de Morteros 82- Centro Social 71
Posiciones
Nueve de Morteros 15– Tiro Federal 15- Unión San Gmo 14– Sp. Suardi 13- Porteña 12– San Jorge 10- Centro Social 9– Libertad VT 8
Próxima (Fecha 9)
Tiro Federal vs Sp. Suardi
Porteña vs Nueve de Morteros
Libertad VT vs Unión San Gmo
Centro Social vs San Jorge