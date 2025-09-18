  • 18 septiembre, 2025

Deportes

Basquet: Con un triple «sobre la chicharra», Tiro Federal se quedó con el partido de cierre de la fecha

Sep 18, 2025

Se completó la fecha 8 (primera de la segunda rueda) del Asociativo de Basquet. En un cierre apasionante, Tiro Federal se quedó con el juego ante San Jorge por 84-83.

Una vez más, Agustín Busso fue el goleador del partido con 29 puntos. En San Jorge, Juan J. Borré marcó 20.

Resultados

San Jorge 83- Tiro Federal 84

Sp. Suardi 86- Unión San Gmo 91

Porteña 86- Libertad VT 78

Nueve de Morteros 82- Centro Social 71

Posiciones

Nueve de Morteros 15– Tiro Federal 15- Unión San Gmo 14– Sp. Suardi 13- Porteña 12– San Jorge 10- Centro Social 9– Libertad VT 8

Próxima (Fecha 9)

Tiro Federal vs Sp. Suardi

Porteña vs Nueve de Morteros

Libertad VT vs Unión San Gmo

Centro Social vs San Jorge