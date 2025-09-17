CO.SE.DE.PRO: Implementan operativo especial para traslado de simpatizantes por rutas cordobesas

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, a través del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (CO.SE.DE.PRO), diseñó un operativo especial para garantizar la protección y el correcto traslado de los hinchas de Belgrano y Newell’s Old Boys de Rosario por rutas cordobesas, hasta el límite interprovincial con San Luis.

En el dispositivo se encuentra involucrado personal de la Dirección General de Seguridad Capital, la Dirección General de Departamentales Sur, Policía Caminera, G.O.P. y S.E.O.M. (motos), DUAR, Guardia de Infantería, entre otros, bajo la coordinación de la Dirección de Planificación de la Policía de Córdoba.

El propósito del operativo es reforzar los controles en rutas, tanto sobre colectivos como en vehículos particulares. Cabe destacar que para este encuentro se espera una concurrencia de 28 mil espectadores, de los cuales 14 mil corresponden a simpatizantes de Belgrano.

Los controles se desarrollan en el marco del partido por los Cuartos de Final de la Copa Argentina. El cotejo se disputará en el Estadio Parque La Pedrera, en Villa Mercedes, provincia de San Luis, a las 18:00 horas.

Traslado de las parcialidades

Los simpatizantes que viajarán en los 52 micros del Club Atlético Belgrano iniciarán su recorrido entre las 04:00 y las 06:00 del miércoles. El itinerario trazado es por la Ruta Nacional N° 36 hasta Río Cuarto y luego por la Ruta Nacional N° 8.

Los vehículos ingresarán a San Luis por el puesto limítrofe de Vizcacheras, donde serán encapsulados por personal policial hasta llegar a Villa Mercedes.

Por su parte, los 20 colectivos con hinchas de Newell’s Old Boys partirán desde Rosario a la 01:00 del mismo día. Su trayecto será por la Ruta Nacional N° 33 hasta Rufino y, ya en Córdoba, continuarán por la Ruta Nacional N° 7.

El acceso a San Luis se realizará por el puesto fronterizo de Justo Daract, donde también serán escoltados por la policía local hasta la ciudad de Villa Mercedes.

«Este es un operativo de seguridad que llevamos adelante en conjunto con los ministros de Seguridad Nancy Sosa, de San Luis, y Pablo Cococcioni, de Santa Fe. Tanto para los hinchas cordobeses como para los santafesinos, a lo largo de todo su recorrido por rutas provinciales habrá un amplio dispositivo con controles de la Policía Caminera, departamentales y unidades especiales, con el fin de asegurar que los traslados se realicen de manera ordenada», señaló el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

«Para preservar la seguridad en eventos deportivos, tanto pequeños como masivos, en Córdoba trabajamos intensamente en la prevención antes, durante y después. Son distancias considerables, con más de 70 micros de hinchadas que estarán transitando nuestras rutas, por lo que decidimos fortalecer las medidas preventivas. Así cuidamos a los hinchas y también al resto de las personas que circulan por los caminos», concluyó Quinteros.