  • 17 septiembre, 2025

Deportes

Se corrió la 2° fecha del Midget del Litoral en Vila

Sep 16, 2025

En el circuito » Juan Basso» de Vila, se corrió la 2° fecha del campeonato » Rogelio Mitri» Copa ForniSports y Copa » Lacteos Herbal» del Midgets del Litoral Santafesino.

Hubo 19 Minimidgets y 34 Midgets. Muy buena cantidad de público, disfrutó de un muy buen espectáculo.

Clasificaciones:

Categoria Minimidgets.

1era Serie: 1) Gaspar Fler, 2) Lisandro Trossero , 3) Bautista Boscatti

2da Serie: 1) Facundo Borgnino, 2) Serafín Liprandi, 3) Simón Elián

3era Serie: 1) Santiago Mansilla , 2) Martín Sosa , 3) Agustín Molina

FINAL B. 1) Segundo Yost 2) Leonardo Lovera, 3) Thiago Gaggi, 4) Indio García, 5) Maximo Franco 6) Ian Lovera, 7) Valentín García

FINAL A. 1) Gaspar Fler Pr: 68.428 Km/h 2) Facundo Borgnino, 3)Agustin Molina, 4) Alonso Bonesso, 5) Martín Sosa, 6) Lisandro Trossero, 7) Franchesco Domínguez, 8)Sarafín Liprandi, 9) Mariamar Korab, 10) Elian Simón.

Fueron excluido por tecnica Bautista Boscatti y Santiago Mansilla

CATEGORIA MIDGETS .

1era Serie: 1) Diego Antonioz 2) Federico Flogna, 3) Agustín Bonomo

2da Serie: 1) Mariano García, 2) Matías Franco, 3) Juan M. Canalis

3era Serie: 1) Leonardo Novaresio 2) Oscar Giraudo, 3) Ezequiel García

4ta Serie: 1) Rodrigo Peretto 2) Mariano Bacci, 3) Marcos García

5ta Serie: 1) Emanuel Martino 2) Luciano Correnti, 3) Emanuel Olmos

1era Semifinal: 1) Emanuel Martino, 2) Matías Franco, 3) Leandro Giraudo, 4) Marcos García, 5) Jorgelina Bruno.

2da Semifinal: 1) Mariano García 2) Federico Maletto, 3) Germán Borgnino, 4) Santiago Marengo, 5) Ulises García.

3era Semifinal: 1) Mariano Bacci 2) Ezequiel García, 3) Juan M. Canalis, 4) Ezequiel Valentini, 5) Lucas Zbrun

4ta Semifinal: 1) Emiliano Torassa 2) Agustín Bonomo, 3) Federico Flogna, 4) Juan C. Boscatti, 5) Arturo Funes.

1era Pre- Final: 1) Leonardo Novaresio, 2) Ulises García, 3) Marcos García 4) Rodrigo Peretto

2da Pre- Final: 1) Lucas Zbrun, 2) Santiago Marengo , 3) Santiago Eisencaht, 4) Diego Antonioz

FINAL 1) Emiliano Torassa,2) Mariano García, 3) Mariano Bacci, 4) Agustín Bonomo, 5) Leandro Giraudo, 6) Emanuel Martino, 7) Matias Franco, 8) Germán Borgnino, 9) Juan M Canalis, 10) Santiago Eisencaht, 11) Santiago Marengo, 12) Ulises García, 13) Leonardo Novaresio, 14) Federico Flogna, 15) Lucas Zbrun 16) Ezequiel García.

Abandonó antes de comenzar en la vuelta previa Federico Maletto.

Próxima Fecha: sábado 27 de Septiembre.

Informe : Oscar Gomez fotos: Sandra Pesaressi, Santiago Combina y Agustin Gomez