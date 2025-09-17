Se corrió la 2° fecha del Midget del Litoral en Vila

En el circuito » Juan Basso» de Vila, se corrió la 2° fecha del campeonato » Rogelio Mitri» Copa ForniSports y Copa » Lacteos Herbal» del Midgets del Litoral Santafesino.
Hubo 19 Minimidgets y 34 Midgets. Muy buena cantidad de público, disfrutó de un muy buen espectáculo.
Clasificaciones:
Categoria Minimidgets.
1era Serie: 1) Gaspar Fler, 2) Lisandro Trossero , 3) Bautista Boscatti
2da Serie: 1) Facundo Borgnino, 2) Serafín Liprandi, 3) Simón Elián
3era Serie: 1) Santiago Mansilla , 2) Martín Sosa , 3) Agustín Molina
FINAL B. 1) Segundo Yost 2) Leonardo Lovera, 3) Thiago Gaggi, 4) Indio García, 5) Maximo Franco 6) Ian Lovera, 7) Valentín García
FINAL A. 1) Gaspar Fler Pr: 68.428 Km/h 2) Facundo Borgnino, 3)Agustin Molina, 4) Alonso Bonesso, 5) Martín Sosa, 6) Lisandro Trossero, 7) Franchesco Domínguez, 8)Sarafín Liprandi, 9) Mariamar Korab, 10) Elian Simón.
Fueron excluido por tecnica Bautista Boscatti y Santiago Mansilla
CATEGORIA MIDGETS .
1era Serie: 1) Diego Antonioz 2) Federico Flogna, 3) Agustín Bonomo
2da Serie: 1) Mariano García, 2) Matías Franco, 3) Juan M. Canalis
3era Serie: 1) Leonardo Novaresio 2) Oscar Giraudo, 3) Ezequiel García
4ta Serie: 1) Rodrigo Peretto 2) Mariano Bacci, 3) Marcos García
5ta Serie: 1) Emanuel Martino 2) Luciano Correnti, 3) Emanuel Olmos
1era Semifinal: 1) Emanuel Martino, 2) Matías Franco, 3) Leandro Giraudo, 4) Marcos García, 5) Jorgelina Bruno.
2da Semifinal: 1) Mariano García 2) Federico Maletto, 3) Germán Borgnino, 4) Santiago Marengo, 5) Ulises García.
3era Semifinal: 1) Mariano Bacci 2) Ezequiel García, 3) Juan M. Canalis, 4) Ezequiel Valentini, 5) Lucas Zbrun
4ta Semifinal: 1) Emiliano Torassa 2) Agustín Bonomo, 3) Federico Flogna, 4) Juan C. Boscatti, 5) Arturo Funes.
1era Pre- Final: 1) Leonardo Novaresio, 2) Ulises García, 3) Marcos García 4) Rodrigo Peretto
2da Pre- Final: 1) Lucas Zbrun, 2) Santiago Marengo , 3) Santiago Eisencaht, 4) Diego Antonioz
FINAL 1) Emiliano Torassa,2) Mariano García, 3) Mariano Bacci, 4) Agustín Bonomo, 5) Leandro Giraudo, 6) Emanuel Martino, 7) Matias Franco, 8) Germán Borgnino, 9) Juan M Canalis, 10) Santiago Eisencaht, 11) Santiago Marengo, 12) Ulises García, 13) Leonardo Novaresio, 14) Federico Flogna, 15) Lucas Zbrun 16) Ezequiel García.
Abandonó antes de comenzar en la vuelta previa Federico Maletto.
Próxima Fecha: sábado 27 de Septiembre.
Informe : Oscar Gomez fotos: Sandra Pesaressi, Santiago Combina y Agustin Gomez