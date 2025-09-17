En Lima, «Maligno» Torres se consagró Campeón Panamericano

Argentina's Jose Augusto Torres competes in the men's BMX freestyle final of the Pan American Games Santiago 2023 at the Urban Sports Esplanade in the National Stadium Sports Park in Santiago on November 5, 2023. (Photo by RAUL ARBOLEDA / AFP)

* El campeón olímpico en París 2024 volvió a subirse a lo más alto del podio, esta vez en el Campeonato Panamericano disputado en Perú.

* Su actuación consolida su liderazgo continental en la disciplina.

El ciclista cordobés José “Maligno” Torres Gil, campeón olímpico en los Juegos de París 2024, volvió a hacer historia al quedarse con el primer puesto en la categoría Freestyle Park del Campeonato Panamericano de BMX, disputado en Lima, Perú.

La competencia se llevó a cabo en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de Villa María del Triunfo, con la participación de los mejores riders del continente. En la final masculina, Torres obtuvo un puntaje de 92, superando al canadiense Maxim Chalifour (91.00) y al costarricense Kenneth Tencio (90.67), en una definición ajustada.

El argentino se destacó con una rutina que combinó trucos de gran dificultad y ejecución, incluyendo variantes de tailwhip, flair y 540 que sorprendieron a los jueces por su fluidez, precisión y creatividad. En la etapa clasificatoria, ya había mostrado su solidez con una marca de 91,33, que lo posicionó como uno de los favoritos.

La victoria tuvo un condimento especial para el rider: fue en el mismo escenario donde, en los Juegos Panamericanos Lima 2019, obtuvo la medalla de plata, en lo que fue uno de los primeros grandes hitos de su carrera.

A través de sus redes sociales, Torres celebró con emoción: “Hoy no fue un día cualquiera… Hoy se cumplió un objetivo. Después de muchas caídas, entrenamientos duros, viajes y sacrificios, llegó la recompensa: CAMPEÓN PANAMERICANO”, escribió en su cuenta de Instagram.

Este nuevo título refuerza el momento deportivo del argentino, quien en los últimos años se consolidó como uno de los mejores riders del mundo. Su próxima meta será el Campeonato Mundial UCI de BMX Freestyle, que se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita, del 4 al 8 de noviembre y donde buscará repetir su reciente hazaña olímpica.

El Panamericano de Lima 2025 fue organizado por la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci) y reunió a representantes de países como Brasil, Colombia, Chile, Perú, Canadá y Costa Rica, entre otros.