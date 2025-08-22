Basquet de Nueve: Llega una nueva edición del «Palito» Cerutti

El básquet juvenil vuelve a ser protagonista con una nueva edición del Torneo U15 “Palito” Cerutti, que este año celebrará su 4ª edición en la rama masculina y, como gran novedad, incorporará por primera vez la competencia femenina.
El certamen se desarrollará el sábado 23 y domingo 24, convirtiéndose en un punto de encuentro para jóvenes promesas del básquet y en un espacio de integración deportiva y social.
Clubes participantes
Rama Masculina
Atenas (Córdoba)
Sargento Cabral (Salta)
Tiro Federal (Morteros)
Porteña Asociación Cultural y Deportiva
El Ceibo (San Francisco)
El Tala (San Francisco)
Centro Social (Brinkmann)
Sportivo Suardi
Atlético Rafaela
Club Atlético Libertad (Villa Trinidad)
9 de Julio (Morteros)
Rama Femenina
San Isidro (San Francisco)
Tiro Federal (Morteros)
Club Atlético Libertad (Villa Trinidad)
Unión Cultural y Deportiva (San Guillermo)
9 de Julio Olímpico (Freyre)
9 de Julio (Morteros)
Cronograma oficial
U15 Masculino
Sábado 23
9:00: Inicio de la fase de grupos
19:00: Acto central
Domingo 24
9:00: Semifinales
14:00: Final Copa de Bronce
15:15: Final Copa de Plata
16:30: Final Copa de Oro
U15 Femenino
Domingo 24
8:30: Inicio de la fase de grupos
11:00: Acto central
16:00: Semifinales
18:30: Final
Se invita a toda la comunidad deportiva y al público en general a acompañar este gran evento.