Basquet de Nueve: Llega una nueva edición del «Palito» Cerutti

El básquet juvenil vuelve a ser protagonista con una nueva edición del Torneo U15 “Palito” Cerutti, que este año celebrará su 4ª edición en la rama masculina y, como gran novedad, incorporará por primera vez la competencia femenina.

El certamen se desarrollará el sábado 23 y domingo 24, convirtiéndose en un punto de encuentro para jóvenes promesas del básquet y en un espacio de integración deportiva y social.

Clubes participantes

Rama Masculina

Atenas (Córdoba)

Sargento Cabral (Salta)

Tiro Federal (Morteros)

Porteña Asociación Cultural y Deportiva

El Ceibo (San Francisco)

El Tala (San Francisco)

Centro Social (Brinkmann)

Sportivo Suardi

Atlético Rafaela

Club Atlético Libertad (Villa Trinidad)

9 de Julio (Morteros)

Rama Femenina

San Isidro (San Francisco)

Tiro Federal (Morteros)

Club Atlético Libertad (Villa Trinidad)

Unión Cultural y Deportiva (San Guillermo)

9 de Julio Olímpico (Freyre)

9 de Julio (Morteros)

Cronograma oficial

U15 Masculino

Sábado 23

9:00: Inicio de la fase de grupos

19:00: Acto central

Domingo 24

9:00: Semifinales

14:00: Final Copa de Bronce

15:15: Final Copa de Plata

16:30: Final Copa de Oro

U15 Femenino

Domingo 24

8:30: Inicio de la fase de grupos

11:00: Acto central

16:00: Semifinales

18:30: Final

Se invita a toda la comunidad deportiva y al público en general a acompañar este gran evento.