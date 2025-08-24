Basquet: Fueron todas victorias visitantes. Completan Nueve de Morteros vs. Sp. Suardi

Se jugó parcialmente la fecha 5 del Asociativo de Basquet de la Morterense. En la noche del viernes, fueron victorias de Tiro Federal, San Jorge y Unión de San Guillermo.

Queda pendiente el partido entre Nueve de Morteros vs. Sp. Suardi, que se disputa el día domingo.

Resultados

Centro Social 72- Tiro Federal 82

Libertad VT 63- San Jorge 81

Porteña 69- Unión San Gmo 82

Completan este domingo Nueve de Morteros vs. Sp. Suardi

Posiciones

Tiro Federal 10– Nueve de Morteros 8- Unión San Gmo 8– Sp. Suardi 7- Porteña 7- San Jorge 7– Libertad VT 5- Centro Social 5.