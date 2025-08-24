Fútbol Femenino: Sp. Suardi se quedó con el «Apertura» ante San Jorge

Este viernes se jugó la final del Torneo Apertura de la Liga Regional Zona Norte. San Jorge visitó a Sportivo Suardi.

En la sumatoria, no hubo diferencias. Una victoria para cada equipo, y dos empates.

Las locales se consagraron campeonas por haber terminado con el 1 en la fase regular.

Por su parte las Brinkmanenses lograron un meritorio subcampeonato, luego de una campaña muy regular.

Resultados:

Promocional: 0-0.

Infantil: victoria santa 1-0 (Gol de Jaqueline Sanchez).

Juvenil: 0-0.

Primera: victoria local 0-1.

Excelente final para las chicas, que se quedaron con el segundo puesto del apertura, tras empatar en resultados, el campeón fue Sportivo Suardi por la ventaja deportiva.