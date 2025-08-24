Rugby en el Estadio Kempes fue récord Sudamericano: 55.724 personas

El Estadio Mario Alberto Kempes volvió a hacer historia: 55.724 personas asistieron el pasado fin de semana al partido entre Los Pumas y los All Blacks, por la primera fecha del Rugby Championship 2025. La cifra marca un nuevo récord absoluto de espectadores en un encuentro de rugby en Sudamérica, superando el anterior registro de 55.000 asistentes en el estadio Monumental en 2001.

Este nuevo récord sitúa al Kempes como el tercer estadio con mayor asistencia a un test match entre selecciones en todo el continente americano, solo por detrás de dos encuentros disputados en Estados Unidos: el All Blacks vs Irlanda de Chicago 2016, que reunió a 62.300 personas en el Soldier Field, y el USA vs All Blacks de 2014, también en Chicago, con 61.500 espectadores.

El evento, de carácter internacional, fue transmitido a más de 60 millones de personas en todo el mundo y reunió a más de 200 periodistas de medios nacionales e internacionales que cubrieron cada detalle de esta inolvidable jornada.

Al respecto, el titular de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, destacó el rol del deporte como motor de desarrollo y posicionamiento: “Los Pumas vs All Blacks fue mucho más que un evento deportivo: pusimos a Córdoba en el centro de la escena mundial. Más de 60 millones de personas vieron el partido, y logramos el récord histórico de espectadores en un encuentro de rugby en Sudamérica. Esto demuestra que, con decisión política y trabajo en equipo, Córdoba puede ser protagonista de los grandes espectáculos deportivos del continente”, aseguró.

La exitosa convocatoria viene precedida de otros grandes encuentros deportivos, como el Desafío Ruta 40 en Córdoba, la primera edición del Mundial de Motocross, la vuelta del Turismo Carretera al Cabalén, el TC Pick Up, el Oceanman en Embalse y el Desafío del Río Pinto, que ubican a la provincia mediterránea en el mapa mundial de megaeventos.

Saldo positivo: un evento histórico y sostenible

Además de su alto impacto deportivo, el evento dejó una fuerte huella económica y turística; hoteles, restaurantes y medios de transporte de la ciudad trabajaron al límite de su capacidad durante todo el fin de semana.

La Capital alcanzó una ocupación hotelera plena el sábado del partido, consolidando este encuentro como uno de los de mayor movimiento turístico en lo que va de 2025. En comparación con el mismo período del año pasado, la primera quincena de agosto incrementó un 33% los turistas alojados en la ciudad.

Además del gran impacto económico que ha sido mayor a los 60 mil millones de pesos que se habían estimado inicialmente, se destaca una política ambiental implementada durante el evento: el partido se sostuvo íntegramente con biocombustibles, lo que permitiría una reducción de hasta el 75% en la huella de carbono.

La iniciativa se enmarca dentro del Acuerdo Colaborativo Público-Privado para la Transición Energética Sustentable en Eventos Deportivos y Espectáculos Masivos en la Provincia de Córdoba. Este acuerdo promueve el uso progresivo de biocombustibles locales en reemplazo de combustibles fósiles, fomenta la economía circular e impulsa la innovación tecnológica en toda la cadena de valor de las energías renovables.

El plan incluye la medición de la huella de carbono —comparando emisiones generadas y evitadas—, el control y trazabilidad de los combustibles y la fiscalización de las acciones previstas. Esta acción fue encabezada por el Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Ministerio de Ambiente y Economía Circular y la Agencia Córdoba Deportes.

La jornada quedará en la memoria de todos los cordobeses y de los fanáticos del rugby como un verdadero hito: por la asistencia récord, la repercusión global y el excelente marco que ofreció el estadio Kempes, reafirmando su lugar como uno de los principales escenarios deportivos del continente y como sede de grandes eventos. Porque cuando deporte, turismo y gestión público-privada trabajan de manera articulada, los resultados superan todas las expectativas.