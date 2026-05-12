  • 12 mayo, 2026

Deportes

Basquet: El Ceibo le ganó a Sp. Suardi y se sube al lote arriba

May 12, 2026

Por la 9na fecha del Torneo Apertura de la Morterense de Basquet, Sp. Suardi visito a El Ceibo de San Francisco en u-17 y primera.

Victoria para El Ceibo en ambas categorías, 91-61 en u-17 y 81-75 en primera.

Gabriel Prado 20, Manuel Frugoni Zavala 12 y Nahuel Tilio 11 fueron los principales encestadores en primera.

El miércoles el Suardense completa con San Isidro, en u-17 y primera, partidos pendientes de la fecha 8.

Resultados

Porteña 92- Unión (SG) 68
San Isidro 62- Libertad (S) 88
Devoto 63- Nueve de Morteros 65

El Ceibo 81- Sp. Suardi 75


Pendiente de la fecha 8: Sp. Suardi – San Isidro juegan el miércoles 13

Posiciones

  1. Unión San Gmo 16
  2. Libertad (S) 16
  3. El Ceibo 15
  4. Tiro Federal 14
  5. Porteña 14
  6. Centro Social 13
  7. Sp. Suardi 12
  8. San Isidro 11
  9. El Tala 11
  10. San Jorge 10
  11. Nueve de Julio 10
  12. Devoto 8

Fecha 10

  • Porteña Asociación vs Asociación El Ceibo
  • El Tala (San Francisco) vs Sociedad Sportiva Devoto (Devoto)
  • 9 de Julio (Morteros) vs Centro Social (Brinkmann)
  • San Jorge (Brinkmann) vs Tiro Federal (Morteros)
  • Libertad (Sunchales) vs Sportivo Suardi (Suardi)

Libres: Unión de San Guillermo y San Isidro