Basquet: El Ceibo le ganó a Sp. Suardi y se sube al lote arriba

Por la 9na fecha del Torneo Apertura de la Morterense de Basquet, Sp. Suardi visito a El Ceibo de San Francisco en u-17 y primera.

Victoria para El Ceibo en ambas categorías, 91-61 en u-17 y 81-75 en primera.

Gabriel Prado 20, Manuel Frugoni Zavala 12 y Nahuel Tilio 11 fueron los principales encestadores en primera.

El miércoles el Suardense completa con San Isidro, en u-17 y primera, partidos pendientes de la fecha 8.

Resultados

Porteña 92- Unión (SG) 68

San Isidro 62- Libertad (S) 88

Devoto 63- Nueve de Morteros 65

El Ceibo 81- Sp. Suardi 75



Pendiente de la fecha 8: Sp. Suardi – San Isidro juegan el miércoles 13

Posiciones

Unión San Gmo 16 Libertad (S) 16 El Ceibo 15 Tiro Federal 14 Porteña 14 Centro Social 13 Sp. Suardi 12 San Isidro 11 El Tala 11 San Jorge 10 Nueve de Julio 10 Devoto 8

Fecha 10

Porteña Asociación vs Asociación El Ceibo

El Tala (San Francisco) vs Sociedad Sportiva Devoto (Devoto)

9 de Julio (Morteros) vs Centro Social (Brinkmann)

San Jorge (Brinkmann) vs Tiro Federal (Morteros)

Libertad (Sunchales) vs Sportivo Suardi (Suardi)

Libres: Unión de San Guillermo y San Isidro