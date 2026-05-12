Basquet: El Ceibo le ganó a Sp. Suardi y se sube al lote arriba

Por la 9na fecha del Torneo Apertura de la Morterense de Basquet, Sp. Suardi visito a El Ceibo de San Francisco en u-17 y primera.
Victoria para El Ceibo en ambas categorías, 91-61 en u-17 y 81-75 en primera.
Gabriel Prado 20, Manuel Frugoni Zavala 12 y Nahuel Tilio 11 fueron los principales encestadores en primera.
El miércoles el Suardense completa con San Isidro, en u-17 y primera, partidos pendientes de la fecha 8.
Resultados
Porteña 92- Unión (SG) 68
San Isidro 62- Libertad (S) 88
Devoto 63- Nueve de Morteros 65
El Ceibo 81- Sp. Suardi 75
Pendiente de la fecha 8: Sp. Suardi – San Isidro juegan el miércoles 13
Posiciones
- Unión San Gmo 16
- Libertad (S) 16
- El Ceibo 15
- Tiro Federal 14
- Porteña 14
- Centro Social 13
- Sp. Suardi 12
- San Isidro 11
- El Tala 11
- San Jorge 10
- Nueve de Julio 10
- Devoto 8
Fecha 10
- Porteña Asociación vs Asociación El Ceibo
- El Tala (San Francisco) vs Sociedad Sportiva Devoto (Devoto)
- 9 de Julio (Morteros) vs Centro Social (Brinkmann)
- San Jorge (Brinkmann) vs Tiro Federal (Morteros)
- Libertad (Sunchales) vs Sportivo Suardi (Suardi)
Libres: Unión de San Guillermo y San Isidro