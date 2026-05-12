Cosedepro: Operativo de seguridad para el partido Belgrano vs. Unión

La Mesa del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro); encabezada en la oportunidad por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; definió el operativo de seguridad para el partido de Belgrano y Unión de Santa Fe, que se disputará este martes, a las 19, en el estadio Julio César Villagra de barrio Alberdi.

El encuentro por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional del fútbol se jugará con público local. El Cosdepro dispuso que el ingreso de los hinchas “piratas” estará habilitado desde las 17:00. por los portones de calles Hualfin, La Rioja y Arturo Orgaz.

En la supervisión de los ingresos habrá operadores del programa de admisión a los estadios Tribuna Segura Provincial.

Como es habitual será obligatoria la portación del Documento Nacional de Identidad (DNI) para todos los asistentes.

Durante el operativo unas 900 personas estarán involucradas, bajo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Seguridad a través del Cosedepro y la Dirección de Planificación y Diseño Prevencional de la Policía.

También participará personal de la Agencia Córdoba Deportes, Bomberos, FPA con perros K-9 y Seguridad Privada, operadores de Utedyc en los ingresos y las diferentes áreas de la Municipalidad de Córdoba, entre las que se cuentan Tránsito, Transporte, Fiscalización y Control, Espectáculos Públicos.

Durante el partido, habrá personal de la Unidad Judicial Móvil del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Gonzalo Moreno.

En cuanto al dispositivo sanitario, se dispuso la presencia de tres ambulancias, carrito en el campo de juego, rescatistas y efectivos de Defensa Civil Municipal.

Participaron de la jornada de trabajo el presidente del Cosdepro, Marcelo Frossasco; el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Rodrigo Fernández; autoridades policiales y dirigentes de Belgrano.