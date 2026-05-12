TC: Córdoba escenario de uno de los eventos más convocantes del automovilismo argentino

Córdoba volverá a ser escenario de uno de los eventos más convocantes del automovilismo argentino. El próximo 30 y 31 de mayo, el Autódromo Oscar Cabalén recibirá nuevamente al Turismo Carretera, la máxima categoría del país.

En esta nueva edición, la competencia reunirá a las principales figuras del campeonato y tendrá un fuerte protagonismo local. Con cuatro representantes de la provincia atravesando una gran trayectoria en la categoría, se presentarán Facundo Chapur, Ricardo Risatti, Rodrigo Lugón y Marco Dianda, quienes serán parte de la grilla en un fin de semana que promete emociones fuertes ante el público cordobés.

Además, contará con la presencia del TC Pista, que también brindará un gran espectáculo con representantes de la provincia, Thomas Pozner y Eugenio Provens, quien ya cosecharon una victoria y se ubica 2° en la tabla general.

Sumado a lo deportivo de toda la acción en pista, el evento contará con propuestas para toda la familia, incluyendo espacios gastronómicos, activaciones de marcas, experiencias interactivas y sectores VIP, en el marco de una verdadera fiesta del automovilismo argentino.

Las entradas se encuentran disponibles en la página web oficial del evento, a través del siguiente link: https://www.tcencordoba.com.ar . Con un beneficio exclusivo para quienes adquieran sus tickets con Tarjeta Cordobesa, podrán acceder a pagarlos en 3 o 6 cuotas sin interés.

Infraestructura del circuito

Luego del histórico regreso concretado en 2025, tras once años de ausencia, el TC volverá a presentarse en territorio cordobés gracias a las importantes obras de infraestructura impulsadas por el Gobierno de Córdoba en el circuito ubicado en el valle de Paravachasca.

Las intervenciones incluyeron reformas en sectores clave del trazado, ampliación de vías de escape, nuevos guardarrails, asfaltado y mejoras integrales en boxes y zonas de seguridad, permitiendo que el Cabalén vuelva a posicionarse entre los principales escenarios del automovilismo nacional.

El regreso de la categoría el año pasado marcó un verdadero hito para el deporte motor provincial: más de 100 mil personas acompañaron el evento durante todo el fin de semana, consolidando a Córdoba como una de las plazas más convocantes del calendario nacional.