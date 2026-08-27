Basquet: En el cierre de la 4° fecha, El Tala le ganó a San Jorge

San Jorge perdio en su visita a El Tala de San Francisco, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Asociación Morterense de Básquet.

El conjunto local se impuso por 91 a 69, en un encuentro en el que el Santo tuvo como principales anotadores a Franco Scarafia, autor de 30 puntos, y Oscar Cabrera, con 16.

Categoría Juvenil

En la previa del partido de Primera, la categoría Juvenil también tuvo una jornada adversa y cayó ante El Tala por 93 a 68.

En el conjunto santo se destacaron Máximo Sosa Luna y Mateo Willener, quienes aportaron 15 puntos cada uno.

Próxima fecha

Por la próxima jornada del torneo, San Jorge recibirá a Unión de San Guillermo, buscando volver al triunfo y seguir creciendo en el Clausura.