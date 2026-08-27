Otro gran triunfo del Voley de 1° de Club San Jorge ante Tiro Federal

Este lunes, el equipo mayor de vóley de San Jorge visitó a Tiro Federal de Morteros por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Morterense y se quedó con un gran triunfo por 3 a 1.

Las chicas tuvieron una destacada actuación y lograron revertir el encuentro mostrando carácter y contundencia para quedarse con los tres parciales siguientes.

Parciales:

1° set: 25-19

2° set: 20-25

3° set: 16-25

4° set: 22-25

¡Felicitaciones a todo el equipo por esta importante victoria y por seguir dejando todo en cada partido!