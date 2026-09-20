Basquet Femenino: Las Lobas forzaron un tercer juego ante Chañares. El primer finalista es Instituto

Las chicas del rojinegro vencieron a Chañares de James Craik 66-48 y empataron la serie de semifinales de la Liga Provincial de básquet.

Marcia Castoldi con 19 puntos, Camila Defago y Mía Andereggen con 11 y Millie Burgener con 10 fueron las máximas anotadoras.

¡Gran marco de publico acompañó al equipo en este partidazo!

El domingo en James Craik se juega el tercer y definitivo partido de la serie.

BÁSQUET FEMENINO: INSTITUTO ES EL PRIMER FINALISTA

El equipo cordobés venció a Gorriones por 68-42, liquido la serie de semis 2-0 y jugará la final de la Liga de Mayores.

Goleadoras: Lara Tribouley: 32 puntos, 11 rebotes y 38 de valoración

Prensa Gorriones