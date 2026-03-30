Basquet Femenino: «Las Lobas» visitaron a Instituto de Córdoba

Por la fecha 2 de la Liga Provincial de clubes, Las Lobas visitaron a Instituto de Córdoba.

Fueron todas victorias con estos resultados:

U21: victoria 46-43 (Camila Defago 13, Milagros Grant 9 y Sofía Delucci 6).

U17: victoria 79-24 (Alma Barbero 17, Frida Sacavino 14, Jimera Forneris 12 y Camila Defago 11).

U15: victoria 85-16 (Emilia Ruatta 22, Camila Genero Vega 11 y Esperanza Chicco 10).

Además, al finalizar todos los encuentros las chicas compartieron un lindo momento junto al plantel profesional masculino del conjunto cordobés.