Basquet Femenino: «Las Lobas» visitaron a Instituto de Córdoba

Por la fecha 2 de la Liga Provincial de clubes, Las Lobas visitaron a Instituto de Córdoba.
Fueron todas victorias con estos resultados:
U21: victoria 46-43 (Camila Defago 13, Milagros Grant 9 y Sofía Delucci 6).
U17: victoria 79-24 (Alma Barbero 17, Frida Sacavino 14, Jimera Forneris 12 y Camila Defago 11).
U15: victoria 85-16 (Emilia Ruatta 22, Camila Genero Vega 11 y Esperanza Chicco 10).
Además, al finalizar todos los encuentros las chicas compartieron un lindo momento junto al plantel profesional masculino del conjunto cordobés.