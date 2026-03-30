Fútbol Infantil de San Jorge visitó por la 3° fecha a Tiro Federal

El pasado sábado, San Jorge de Brinkmann visitó la tercera fecha del torneo visitando a Tiro Federal, con actividad en todas las categorías.

Estos fueron los resultados:

Décima: 1 a 1 (Benjamín Peralta)

Octava: 0 a 1

Sexta: 0 a 2

Promocional: 0 a 1

Preinfantil: 2 a 0 (Julián Caro x2)

Infantil: 2 a 1 (Ramiro Tolosa y Kevin Perulero)

Prejuvenil: 3 a 0 (Nilo Naretto x2 y Román Ponce)

Juvenil: 0 a 1

Una jornada larga, con varios partidos y buenos momentos de los chicos, que siguen sumando minutos y experiencia.