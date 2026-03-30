Fútbol Regional: Empató Centro y quedó único puntero. San Jorge no pudo ante Juniors

En Brinkmann, de local Centro Social lo ganaba ante Nueve de Freyre. En una jugada aislada del visitante, le permitió encontrar el empate a través del punto penal.

Por su parte Juniors obtuvo su primera victoria ante San Jorge por 3 a 2.

Resultados

Fecha 3

Centro 1- Nueve de Freyre 1

Juniors 3- San Jorge 2

Nueve de Morteros 1- Sp. Suardi 0

Porteña 1- Tiro Federal 2

Posiciones

Centro Social 7- Tiro Federal- Nueve de Morteros- Sportivo Suardi 6- Porteña- San Jorge- Juniors 3- Nueve de Freyre 1.

Fecha 4

Nueve de Porteña vs. Porteña

San Jorge vs. Tiro Federal

Sportivo Suardi vs. Centro Social

Nueve de Freyre- Juniors