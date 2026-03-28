Basquet: Derrotas Brinkmanenses y primera victoria de Nueve de Morteros

El equipo de Basquet de San Jorge recibió a El Tala de San Francisco por la cuarta fecha del Torneo Apertura Asociativo Morterense, cayendo en un parejo partido que se definió sobre la chicharra final.

El resultado final fue: 71-72.

Entre los máximos anotadores del juego se destacaron: Maximiliano Ferraresi con 21, Franco Scarafia con 17 y Lázaro Pastore con 11 puntos.

La Juvenil que jugó previo a primera división, fue victoria de la visita 61-89.

El mayor anotador fue Nicolás Antonutti con 16 puntos.

El próximo partido de visita a Unión de San Guillermo.

CENTRO NO PUDO ANTE TIRO FEDERAL EN MORTEROS

En un partido muy parejo que se definió en los segundos finales, el rojinegro no pudo con Tiro en condición de visitante 77-73.

Primera derrota para Centro en cuatro partidos jugados en este Apertura.

Mateo Ternavasio con 18 puntos, Facu Costamagna y Maxi Blangini con 16 fueron los máximos anotadores.

Por la quinta fecha, recibe en el poli a San Isidro de San Francisco.

EL NUEVE DE MORTEROS DERROTO A EL CEIBO