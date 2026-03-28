Jerónimo Tomasini y Horacio Cesana en Selección Centro Argentina: Juegan Torneo en España

Jero fue convocado después de ser observado durante un entrenamiento en su club Centro Social, y se ganó un lugar en el Selectivo Centro Argentina, en la categoría U13.

También integran la Selección, jóvenes de diferentes lugares de la zona como Morteros, Suardi, Altos de Chipión, Devoto, La Para, y también de la Provincia de Santa Fe.

El torneo se disputará en Costa Brava, Girona (España).

En el staff deportivo, se encuentra el Profesor Horacio Cesana, actualmente coordinador del Fútbol Infantil de Club San Jorge.

MIC Football 2026

El torneo contará con la posibilidad de que los encuentros sean seguidos a través de su propia plataforma de retransmisión, MIC TV, la cual emitirá en directo más de 400 partidos utilizando cámaras inteligentes situadas en diferentes campos, lo que amplía significativamente el alcance del evento tanto para los aficionados locales como internacionales.

La Mediterranean International Cup (MICFootball), que se desarrollará del 31 de marzo al 5 de abril en la Costa Brava, congregará a más de 8.500 jugadores de entre 12 y 19 años originarios de cerca de 40 países, distribuidos en 464 equipos, para disputar un total de 1.143 partidos en nueve categorías, entre las que se incluye una específicamente femenina.

Así lo informó el medio original, que detalló que la competición se celebrará en 45 municipios de las comarcas de Girona, abarcando una sesentena de estadios repartidos en la región.

La 24ª edición del MICFootball prevé batir nuevos récords de participación, con una convocatoria sin precedentes tanto de equipos como de futbolistas, tal como consignó la fuente. Entre los conjuntos inscritos figuran prominentes canteras de clubes españoles como el FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Girona FC y Real Betis Balompié.

A la lista se suman representaciones internacionales de instituciones deportivas como Manchester United, Chelsea FC, AC Milan y Ajax de Ámsterdam, lo que realza la proyección global del torneo.