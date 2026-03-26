Debut con victorias del Basquet Femenino de Centro por el Asociativo

En básquet femenino, Centro Social de Brinkmann, visitó a San Isidro de San Francisco por la primera fecha del Asociativo, con todas victorias.

Resultados

– U13: 61-19 (Laura Contreras 17).

– U15: 86-10 (Maia Cerutti Cárcano 24, Emilia Ruatta 15, Esperanza Chicco 13).

– U17: 97-20 (Camila Defago 29, Alma Barbero 19, Jimena Forneris 15).

– Primera: 130-13 (Yailex Garza 25, Sofia Delucchi 21, Milagros Grant y Camila Defago 19).

Además, deportistas y profes del básquet masculino y femenino de Centro estuvieron presentes en San Francisco, donde se realizaron entrenamientos en el marco del Plan de Desarrollo Formativo 2026, organizado por la Federación de Básquet de Córdoba.