Se disputó Torneo de Nivel Rankeado del Circuito de la LITZO

Se jugó la primera fecha del Torneo de Nivel rankeado del Circuito de la Liga Litzo y 13 jugadores del Club Centro Socvial estuvieron presentes.
Resultados
SUB 10 NARANJA:
Baltazar Balbo.
Julieta Merlini.
Pilar Marengo.
Patricio Pronino.
Catalina Galoppo.
Guadalupe Gorosito.
SUB 10 VERDE NENAS:
Agustina Seeber.
Emilia Davico.
SUB 10 VARONES VERDE:
Tomás Fontanini.
Pedro Gallegos.
Enzo Migliorini.
C VARONES:
Benjamín Robledo.
Jerónimo Burgener.
Todos ellos estuvieron acompañados por los profes Martín Boetto y Agustina Rios