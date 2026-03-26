  • 26 marzo, 2026

Deportes

Se disputó Torneo de Nivel Rankeado del Circuito de la LITZO

Mar 26, 2026

Se jugó la primera fecha del Torneo de Nivel rankeado del Circuito de la Liga Litzo y 13 jugadores del Club Centro Socvial estuvieron presentes.

Resultados

SUB 10 NARANJA:

Baltazar Balbo.

Julieta Merlini.

Pilar Marengo.

Patricio Pronino.

Catalina Galoppo.

Guadalupe Gorosito.

SUB 10 VERDE NENAS:

Agustina Seeber.

Emilia Davico.

SUB 10 VARONES VERDE:

Tomás Fontanini.

Pedro Gallegos.

Enzo Migliorini.

C VARONES:

Benjamín Robledo.

Jerónimo Burgener.

Todos ellos estuvieron acompañados por los profes Martín Boetto y Agustina Rios